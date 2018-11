No ha mostrat la seva inquietud a França, tal com ho va fer amb els CDR

Actualitzada 29/11/2018 a les 06:57

Gerard del Castillo Andorra la Vella

El Govern observa “expectant” les accions dels Armilles Grogues, el moviment popular francès que fa dues setmanes que protesta tallant carreteres per l’increment del preu dels carburants. I ho fa malgrat que des del Pas de la Casa es denuncia que les accions a les carreteres de França han buidat el poble de turistes els darrers dos caps de setmana. El portaveu del Govern, Jordi Cinca, va dir ahir a la roda de premsa posterior al consell de ministres que estaran pendents de com evoluciones les mobilitzacions els propers dies i si continuen afectant “l’únic accés a Andorra” per França es traslladarà a les autoritats del veí del nord la preocupació i els perjudicis que comporta per a Andorra. Hores d’ara, va dir Cinca, el Govern no s’ha posat en contacte amb l’ambaixada francesa al Principat per mostrar aquesta inquietud.

La inacció de l’executiu contrasta amb la que va mantenir el novembre de l’any passat quan els Comitès de Defensa de la República (CDR) catalana van tallar l’N-145 per la vaga general convocada per l’aplicació de l’article 155, l’empresonament dels polítics independentistes i la repressió de l’Estat espanyol. La vaga del 8 de novembre que va tallar gairebé tota la jornada l’N-145 va coincidir amb una roda de premsa posterior al consell de ministres. Cinca va anunciar que el cap de Govern, Toni Martí, havia traslladat un dia abans del tall a l’ambaixador espanyol, Manuel Montobbio, “la inquietud” d’Andorra per si la vaga general s’allargava més dies i va obrir la porta a “instar” l’executiu espanyol a intervenir per posar fi a la protesta perquè “el trànsit i la comunicació entre els dos estats no es vegi alterat”.

Preguntat ahir, el ministre va dir que la situació catalana i francesa no són comparables. “Les motivacions i les raons de les protestes són diferents”, va afirmar Cinca, que va afegir que en el cas català “comportaven una afectació molt concreta i s’anunciava de manera explícita que es tallaria la carretera amb Andor­ra”. En el cas francès tenen “un abast nacional i se circumscriu a tot el territori nacional”.

El ministre, que va dir que el Govern no té cap interès de comparar una situació amb l’altra, sí que va admetre que si les afectacions al Pas de la Casa es continuen mantenint i passen de ser de puntuals a permanents “ho farem arribar” a les autoritats franceses. “Si aquest únic accés queda alterat pot tenir conseqüències molt greus”, va assenyalar.

Ara mateix, l’únic contacte amb França és el que manté Protecció Civil amb el servei de carreteres gal. Cada dues hores hi ha contactes per informar de la situació.