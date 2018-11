Actualitzada 29/11/2018 a les 12:33

GOVERN RECONEIX UN ERROR DE COMUNICACIÓ

El Govern va explicar ahir que l’informe sobre els preus dels lloguers no va estar ben comunicat per part de l’administració. El portaveu de l’executiu, Jordi Cinca, va entonar ahir el mea culpa, extensible a tot el Govern, en admetre un error a l’hora de fer públiques les dades del preu mitjà del lloguer. El ministre va explicar que la xifra de 563 euros de mitjana surt de les respostes de 426 famílies que viuen permanentment al país a l’enquesta de pressupostos familiars en l’apartat relatiu a quants diners destinen al lloguer i que són dades del 2017. El ministre d’Afers Socials, Xavier Espot, també va admetre la falta de precisió del comunicat: “No ho vam saber explicar molt bé.” Espot va afegir que el Govern és conscient de la problemàtica del lloguer.

El preu mitjà dels nous lloguers és de 950 euros aproximadament. Aquesta xifra contrasta amb la que va publicar Govern dimarts passat mitjançant un comunicat que reflectia les dades d’un estudi del departament d’Estadística. En aquest, s’indica que el preu mitjà del lloguer a Andorra se situa entre els 539,54 i els 587,3 euros. Per contra, l’estudi dels habitatges en lloguer amb tres habitacions o menys que es troben a diversos portals web immobiliaris reflecteixen una xifra molt superior, amb una variació d’uns 400 euros respecte a les dades que va facilitar Govern.Segons les xifres que s’extrauen de l’oferta d’habitatge existent a Internet amb aquests paràmetres, el preu mitjà dels nous lloguers se situa en 767 euros en els pisos d’una habitació, 833 euros en els de dues i 1.258 euros en els de tres. Per parròquies, la mitjana de preus és de 738 euros a Canillo, 779 euros a Encamp, 1.234 a Ordino, 979 euros a la Massana, 1.086 a Andorra la Vella, 845 euros a Sant Julià de Lòria i 1.163 euros a Escaldes-Engordany.Les dades dels lloguers que va facilitar Govern han despertat les crítiques de l’oposició, del Raonador del Ciutadà i també dels sindicats. El Partit Socialdemòcrata (PS) va emetre ahir un comunicat en el qual va manifestar el seu descontentament, afirmant que des de la formació troben “inversemblant” l’estudi del departament d’Estadística. Per aquest motiu, el conseller general del PS Pere López, qui considera que el lloguer “és la principal preocupació al país”, ha tramitat una demanda d’informació per tal de tenir accés al mateix informe, el qual encara no està publicat a la web del departament d’Estadística. López també demana totes les dades i el mètode de treball emprat per realitzar-lo. En el comunicat, el PS també demana que s’atorgui a la petició la declaració d’urgència, ja que, en cas contrari, el termini de tramesa se n’aniria al mes de març en quedar interromput els mesos de gener i febrer, considerats fora de sessions.D’altra banda, Ferran Costa, conseller general de Liberals d’Andorra (L’A), va afirmar que “tal com ho està vivint la població, l’estadística em sembla gairebé una provocació”. Costa va demanar que es fes una estadística sobre quin és el preu real que costa avui un habitatge a Andor­ra. “Aquesta és la dada que reflectirà la problemàtica que tenim avui”, va afegir. El conseller general de Liberals considera que aquest és un dels problemes “més greus” que té el país.L’informe dels preus del lloguer també va provocar la reacció del Raonador del Ciutadà, el qual va publicar un missatge al seu compte de Twitter manifestant que la informació facilitada pel Govern “no reflecteix el que està passant avui a Andorra”, ja que “són dades sense tractar i no discrimina entre contractes en vigor i renovacions”.Per la seva banda, el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, es va mostrar taxatiu i va manifestar que “és vergonyós que un candidat a cap de Govern jugui amb un afer tan delicat com el que ens estem enfrontant”. “Des de l’USdA proposem que entre el ministre Espot i l’AGIA paguin la diferència que hi ha entre la xifra de l’estudi amb el preu real del lloguer i així coneixeran el que costa”, va afegir Ubach. El secretari general de l’USdA va recordar la proposta que es va fer des dels sindicats per tractar de millorar la situació: “Vam proposar que es fixés un valor màxim al preu dels pisos.”