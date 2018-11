Òscar Ribas alerta de la desafecció dels joves andorrans

L’excap de Govern va destacar que pot ser un factor que comprometi el futur del país

Actualitzada 28/11/2018 a les 13:29

Carles Faneca Andorra la Vella

L’excap de Govern, Òscar Ribas, va rebre ahir un homenatge al Consell General per la seva trajectòria política, un acte en el qual es va mostrar preocupat per la desafecció política que hi ha entre els joves, quelcom que, segons Ribas, pot esdevenir un factor que comprometi el futur del Coprincipat. L’acte, organitzat pel Grup d'exsíndics i ex-consellers generals, va comptar amb la presència de diverses personalitats politiques com l’actual cap de Govern, Toni Martí, i altres membres de l’executiu, a més de consellers generals, tant de l’actualitat com d’anteriors legislatures. Ribas va ser reconegut com el primer cap de Govern d’Andorra i pel seu paper en el Consell General.

Ribas, que es considera un apassionat de la política, va tractar durant el seu discurs diverses qüestions plantejades en l’actualitat política i es va mostrar preocupat per la desafecció del jovent. Ribas va voler posar èmfasi en les diferències entre la manera de fer política d’abans i ara. “Quan vam ocupar els respectius càrrecs, eren moments en què els politics vivien la política com un deure moral i cívic”. Ara, en canvi, Ribas considera que els joves aspiren a ingressar en el cos de funcionaris buscant seguretat en relació amb “la nostra estructura econòmica, la complicació que suposa la globalització, la por del futur i la seva incertesa” i va assenyalar que aquest pot ser un factor que comprometi el futur del Coprincipat. “Les noves situacions ens recorden que ja és hora de plantejar-se si es poden solucionar els problemes que ens trobem o si es tracta de transforacions històriques que reclamen una nova manera de pensar”, va manifestar.

La desafecció dels joves també la va fer extensiva a la de la immigració. “Sobre la integració de la gent s’han de fer unes polítiques més agosarades”, va afirmar Ribas un cop acabat l’acte. L’excap de Govern considera que quan la immigració era paulatina als anys 50 els era més senzill integrar-se. No obstant això, Ribas considera que en l’actual situació els és més complicat, fet que “no és exclusiu d’Andorra”. “Mentre no es pugui regular el flux d’immigrants, la falta d’identitat anirà creixent”, va sentenciar l’homenatjat. “En lloc de parlar de creixement potser hauríem de parlar de consolidació”, va considerar Ribas quant a les polítiques que s’haurien de portar a terme. “El que no podem és créixer fins a l’infinit”, va afegir Ribas, que va mantenir que, si la situació segueix igual, “arribarà un moment que l’estat no tindrà prous recursos econòmics per mantenir la població”.



Defensa l'acord amb la UE

L’excap de Govern també va tractar dos temes d’absoluta actualitat, com són l’acord d’associacions amb la Unió Europea i el debat de la despenalització de l’avortament. Quant a la negociació amb la UE, Ribas la va defensar aferrissadament. “No entenc la situació. Fa vint anys que estem discutint amb la UE i ara resulta que no ens interessa”, va afirmar Ribas, que recorda que el contacte per fer un acord amb Europa es va iniciar l’any 1982, quan ell va esdevenir Cap de Govern. En relació al debat sobre la despenalització de l’avortament, Ribas va admetre que les persones que la demanen, hi “tenen tot el dret”, tot i que va afegir que ell no hi estava d’acord. “Per a mi la nació passa davant de l’individu”, va sentenciar.

El síndic general, Vicenç Mateu, va fer la introducció a l’acte fent una repassada de la carrera política de l’homenatjat i va recordar la seva dedicació al país des dels diferents càrrecs públics que va ocupar. Mateu va qualificar Ribas “més com un home d’Estat que un polític”. D’altra banda, el president de Gesco, Josep Marsal, i el coetani de l’homenatjat, Joan Santamaria, es van sumar als parlaments d’agraïment.

