Mobilitat crearà una base de dades per marcar els punts de sinistralitat

La taula tècnica de trànsit s'ha reunit aquest matí per fixar els dispositius especials per aquesta temporada d'hivern

Actualitzada 28/11/2018 a les 13:38

El departament de Mobilitat ha anunciat que crearà una base de dades per marcar els punts de sinistralitat a les carreteres, on s'assenyalarà la geolocalització dels accidents de trànsit. Aquesta base "serà determinant per tenir informació i dur a terme accions a nivell estratègic i comunicatiu, així com la realització de petites obres de millora a les vies per reduir la sinistralitat", ha explicat el cap del departament, Jaume Bonell. Pel que fa a les dates més assenyalades del calendari, Mobilitat preveu l'entrada de 88.000 vehicles amb motiu del pont de la Puríssima, durant el qual hi haurà 200 agents al dia en els diferents dispositius de trànsit programats. "Els dies més conflictius seran dijous i divendres, encara que al país no és festiu, però és quan es preveu més entrada de vehicles, afegint també que les pistes ja estaran obertes i això augmentarà el trànsit ascendent al matí una major densitat a les valls centrals cap al migdia", ha relatat Jaume Bonell.

Pel que fa a les campanyes, la taula tècnica de trànsit ha previst la posada en marxa de deu campanyes, tres més que l'any passat, entorn de l'ús de dispositius mòbils durant la conducció, l'ús del cinturó o la circulació a les rotondes, segons ha anunciat el director adjunt de la policia, Bruno Lasne.

Finalment, s'ha anunciat les dades d'entrada de vehicles durant l'hivern 2017-2018. En aquest període van entrar 1.687.949 al Principat, 1.214.701 dels quals ho van fer per la frontera hispanoandorrana i 473.248 per la frontera amb França.