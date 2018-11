La fiscalia acusa un constructor de quedar-se els diners de les cotitzacions

L’empresari lauredià descomptava el 5,5% de les nòmines dels treballadors i no ho pagava a la CASS

El Tribunal de Corts va jutjar ahir el gerent d’una empresa de la construcció de Sant Julià de Lòria per una presumpta apropiació indeguda dels diners de les cotitzacions dels seus treballadors. Els fets van tenir lloc entre l’agost del 2013 i l’abril del 2015, període en què el constructor descomptava el 5,5% corresponent a les cotitzacions de cada nòmina dels empleats, però no ho pagava a la CASS. El mateix acusat va explicar que es quedava aquests diners per poder fer front als sous de la plantilla. La fiscalia, però, va considerar que l’empresari lauredià va transigir amb la