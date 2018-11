DA vol Joan Manel Abril com a magistrat del TC

Actualitzada 28/11/2018 a les 07:15

Redacció Andorra la Vella

El grup parlamentari de Demòcrates per Andorra proposarà el el president del Tribunal Superior de Justícia, Joan Manel Abril Campoy, per substituir Isidre Molas com a magistrat del Tribunal Constitucional. El candidat proposat per DA ha acceptat l’oferiment i els consellers generals que donen suport al Govern ja han informat de la seva proposta a la resta de grups parlamentaris. El Consell General ha d’aprovar el nom del substitut de Molas, que va deixar el càrrec de magistrat del TC l’octubre passat per motius familiars i de salut.