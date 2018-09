Actualitzada 29/09/2018 a les 06:47

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, i el portaveu d’Andorra Telecom, Carles Casadevall, han presentat la nova campanya per fomentar el projecte de voluntaris per la llengua. Per a la campanya s’han editat 8 opis que s’instal·laran a les zones comercials, 5.000 fullets que es repartiran als centres culturals i esportius, entre altres, i 400 cartells.