Les multes als amos dels gossos s'aplicaran de forma immediata

Les sancions per no diluir l’orina dels cans començaran dimecres vinent

El comú va matisar ahir que les sancions als propietaris que no netegin l’orina dels seus gossos dels carrers s’aplicaran l’endemà mateix que surti publicat l’edicte al BOPA, dimecres vinent, i no hi haurà una transitòria de sis mesos, com s’havia dit durant la sessió del consell de comú que va servir per aprovar, entre altres coses, l’ordenament de convivència ciutadana, higiene i medi ambient. D’aquesta manera, es recorda que aquells amos que no portin una ampolla amb aigua per diluir la micció dels cans o que directament no ho facin, s’enfrontaran a sancions de 100 euros en el primer