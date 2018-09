La població ocupada assoleix la millor xifra des de l'any 2010

La població ocupada s’ha situat en les 43.813 persones el segon trimestre d’aquest any, segons informa el departament d’Estadística. Aquesta xifra confirma la tendència creixent dels últims mesos. En concret, la taxa d’ocupació actual és del 80,1% entre la població de 15 a 64 anys, un 0,4% més que el primer trimestre d’enguany i un 1,8% per sobre del mateix període de l’any passat.

De fet, la població ocupada a hores d’ara supera el valor màxim del període 2010-2017, quan el rècord van ser les 43.770 persones enregistrades el primer trimestre del 2010. Per sexes, les dones representen el 46,58% del