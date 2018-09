Acció Feminista demana avortament sense supòsits

El col·lectiu se suma amb el seu ‘Manifest Feminista’ a la demanda feta per Stop Violències

Acció Feminista va publicar ahir un comunicat amb motiu del Dia internacional per la despenalització de l’Avortament en el qual reclama que es contempli la in-ter­rupció de la gestació per terminis de manera lliure. Aquest nou comunicat és una modificació del manifest que ja va publicar el col·lectiu reclamant que es despenalitzi l’avortament en els tres supòsits bàsics: que sigui necessari per evitar un perill greu per a la salut o la vida de la dona, que l’embaràs sigui fruit d’una violació i que el fetus pugui néixer amb greus problemes físics o psíquics. El col·lectiu destaca que defensa la