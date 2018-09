El cap de Govern destaca a la 73a Assamblea de les Nacions Unides la necessitat de fer accions centrades en els problemes reals de la gent

Martí alerta del perill del populisme i la tecnocràcia per a l'ordre democràtic Toni Martí durant la intervenció a la 73a Assamblea General de les Nacions Unides SFGA

Actualitzada 28/09/2018 a les 18:44

Redacció Andorra la Vella

Toni Martí ha remarcat avui en el discurs davant el plenari de l'Assemblea General de l'ONU que "l'ordre democràtic i multilateral es veu amenaçat per dos extrems: el populisme i la tecnocràcia". El cap de Govern ha argumentat que davant de problemes complexos les solucions del populisme no ho són "perquè acaben creant nous problemes i posant en qüestió els principis i valors democràtics" i en el cas de la tecnocràcia les alternatives que planteja "són tan complexes que són elitistes"", alhora que no són inclusives "generen desigualtat i deixen molta gent al marge".

Martí ha demanat que les accions que s'implementin des de Nacions Unides i des de tota la comunitat internacional "han de ser inclusives i centrades en els problemes reals de les persones" ja que ha assegurat que si no van en aquesta línia es reforça la imatge "d'unes institucions internacionals difícils d'entendre i allunyades de la gent i estaríem obrint –encara més– la porta al populisme". En aquest sentit, el cap de l'executiu ha apostat per treballar en l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 que "estan centrats en necessitats concretes i palpables de la població mundial" i ha destacat el compromís del Principat amb aquestes iniciatives. I s'ha referit a les mesures de lluita contra el canvi climàtic i el referent a una educació de qualitat.

Toni Martí ha acabat l'última intervenció que fa com a mandatari a l'ONU assenyalant les dificultats que han afrontat els governants els últims anys per la crisi global que han portat a fer "de la necessitat, virtut; de la debilitat, fortalesa". Situació que ha subratllat han portat el Govern a impulsar accions per "tenir una economia més oberta, més transparent i cooperativa; per construir una societat més inclusiva i integradora". El cap de Govern ha assegurat als líders mundials que "en el futur podreu seguir comptant amb el Principat per construir un món més just i més segur".

#1 padrinak

(28/09/18 18:46)