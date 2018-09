Jover convida als Estats Iberoamericans a participar en el projecte per una ciutadania democràtica

Un màster en Ciències de l’Educació que desenvoluparia la Universitat d’Andorra és una de les iniviatives que es vol implementar

Actualitzada 28/09/2018 a les 16:46

Redacció Andorra la Vella

El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, acompanyat de la directora d’Inspecció i Qualitat Educativa, ha participat en la 26a Conferència Iberoamericana de ministres d’Educació, que ha tingut lloc a la Antigua, Guatemala. En la seva intervenció, el ministre ha parlat del projecte al voltant de les competències per una ciutadania democràtica que es desenvolupa a Andorra conjuntament amb el Consell d’Europa. Jover ha volgut convidar l’Organització d’Estats Iberoamericans a col·laborar en el desenvolupament d’aquesta iniciativa educativa.

El ministre ha explicat que el projecte inclou, entre d’altres iniciatives, un màster en Ciències de l’Educació que desenvoluparia la Universitat d’Andorra. La formació preveu dotar els futurs docents de les competències per una ciutadania democràtica amb una doble finalitat: la seva adopció com a model de docència i el foment del seu desenvolupament en els joves.