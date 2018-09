Els Castellers d'Andorra se sumen a la campanya per l'ús del català

Els participants en la 14a temporada del "Voluntariat per la llengua" es podran integrar a la colla castellera

Actualitzada 28/09/2018 a les 13:58

Redacció Andorra la Vella

La nova campanya del Servei de Política Lingüística per fomentar l'ús del català compta amb una incorporació: els castellers d'Andorra. Els participants que s'uneixin a la 14a temporada del "Voluntariat per la llengua" podran formar part de la colla castellera, ja que l'associació té el català com a llengua vehicular i ofereix un teixit social que facilita l'adaptació al país.

Amb el lema "No te'l guardis", la campanya té com a objectiu fomentar el projecte de voluntaris i aprenents per sensibilitzar els no-catalanoparlants de la importància d'aprendre i utilitzar el català. Actualment aquesta iniciativa compta amb 58 parelles actives i espera aconseguir més participació.