Els bombers sufoquen un foc en un taller dels Marginets

Un cotxe en reparació va ser l’origen de l’incendi que ahir a la nit es va declarar en un taller mecànic del barri dels Marginets, a Andorra la Vella. El cap de guàrdia del cos antiincendis va assenyalar que la ràpida actuació dels efectius, que van ser alertats de la forta presència de fum, va ser determinant per a evitar que les flames s’estenguessin. L’únic element afectat va ser el cotxe, que es va incendiar per causes que s’hauran de determinar.

El succés va provocar la mobilització de bombers, policia i agents de circulació i una forta expectació veïnal. El taller