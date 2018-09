Denuncien dues vegades un conductor andorrà per conduir a 155 i 166 km/h a l'AP-7

Els Mossos d'Esquadra van aturar l'home de 25 anys i veí de la capital a un control de radar mòbil a l'Alt Empordà

Actualitzada 28/09/2018 a les 13:54

Redacció Andorra la Vella

Els Mossos d'Esquadra denuncien dues vegades un andorrà de 25 anys, com a presumpte autor d'una infracció del Reglament General de Circulació per conduir a una velocitat excessiva a l'AP-7 a l'Alt Empordà. L'home, veí d'Andorra la Vella, circulava a 166 i 155km/h les dues vegades que va ser detectat a la via catalana, per un radar mòbil, en un tram limitat a 120km/h. Va ser durant la segona infracció, quan els Mossos van aturar el vehicle i li van notificar les dues infraccions al conductor, amb un import de 300 euros, que va abonar al moment i va continuar la marxa. El mateix conductor del vehicle va cometre les infraccions moments després de ser aturat a un control rutinari d'identificació de matrícules estrangeres per sancionar, on els agents li van notificar tres denúncies que tenia pendents per excés de velocitat i on va haver d'abonar una multa de 350 euros, per poder seguir la marxa.