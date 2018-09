El ministre es queixa que “la meitat” del sector no compra entrades del Cirque du Soleil i vol “una mica més d’esforç” per promocionar l’espectacle

El ministre de Turisme, Francesc Camp, va queixar-se ahir de la poca implicació de bona part del sector hoteler en la promoció de Diva, el darrer espectacle del Cirque du Soleil que va tenir lloc aquest juliol al Principat. Durant la presentació del balanç del Cirque, el ministre va explicar que “una part” dels establiments “fa molt bé la seva feina i compren entrades”, però “una altra part que es podria quantificar en més o menys la meitat no ens compren entrades” per oferir-les després als seus clients. “Hi ha molts que no aposten i ja són 6 anys d’espectacle”,