Andorra i Portugal impulsaran la cooperació en l'àmbit multilateral

Ubach i Santos han compartit l'agenda de la Comunitat de Països de Llengua Portuguesa per als pròxims mesos

Actualitzada 28/09/2018 a les 17:52

Redacció Andorra la Vella

Maria Ubach i el ministre d'Afers Exteriors de Portugal, Augusto Santos, han acordat impulsar una col·laboració en l'àmbit multilateral, tant en el marc d'Iberoamèrica com en la Comunitat de Països de Llengua Portuguesa (CPLP), de la qual Andorra n'és membre observador des del passat mes de juliol.

La ministra d'Exteriors ha relatat el treball previ que s'està fent en el marc de la candidatura d'Andorra per acollir la Cimera el 2020 i han tractat els diversos temes que s'exposaran en aquest esdeveniment que tindrà lloc a Guatemala el pròxim mes de novembre. També han compartit l'agenda en l'àmbit de la CPLP per als pròxims mesos.

Ubach i Santos s'han trobat aquest divendres en el marc de la 73a Assemblea General de les Nacions Unides.