Acció Feminista demana despenalitzar l'avortament sense supòsits

El col·lectiu defensa que la dona ha de poder decidir de manera lliure

Acció Feminista demana despenalitzar l'avortament per terminis Acte de presentació d'Acció Feminista el 8 de març passat

Actualitzada 28/09/2018 a les 13:11

Redacció Andorra la Vella

Acció Feminista modifica la reclamació que va fer de despenalitzar l'avortament en els tres supòsits bàsics i reclama que es contempli la interrupció de la gestació per terminis de manera lliure "tal i com reconeixen els països democràtics del nostre entorn", afirmen en un comunicat fet públic amb motiu avui del Dia Internacional per la Despenalització de l'Avortament. El col·lectiu destaca que defensa la maternitat "responsable, escollida, que permeti que qualsevol dona davant un embaràs pugui triar amb garanties el que vol fer amb el seu cos respectant les creences i el seu moment vital". I puntualitzen que despenalitzar l'avortament per terminis "no significa obligar ningú a avortar, sinó donar l'opció a aquella dona que esculli aquesta opció a fer-ho amb totes les garantis econòmiques i sanitàries".

L'associació en vies de constitució, nascuda el 8 de març passat, se suma així a la demanda feta per Stop Violències "i defensem la necessitat que Andorra obri un debat franc que permeti trobar la manera de conjugar la tradició amb la defensa dels nostres drets", assenyalen al document.