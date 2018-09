Tributs reclama 680.572 euros d'impostos impagats

Actualitzada 27/09/2018 a les 06:56

Redacció Andorra la Vella

El departament de Tributs va publicar ahir al BOPA una relació de 362 acords d’embargament que afecten persones físiques i jurídiques que no haurien satisfet l’import dels impostos exigits. En total, es reclamen 680.572 euros. L’edicte aclareix que la publicació es deu a la impossibilitat d’haver localitzat els deutors o perquè aquests no han recollit la notificació enviada per carta certificada amb acusament de recepció. Es notifica als afectats que s’ha activat l’acord d’embargament contra el seu patrimoni. No obstant això, se’ls recorda que contra la decisió poden interposar recurs davant la comissió tècnica tributària en el termini màxim d’un mes a comptar de l’endemà a la publicació al BOPA. Els impagaments afecten majoritàriament l’IGI i alguns dels afectats tenen més d’un deute pendent amb l’administració.