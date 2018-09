El conseller vol que l’executiu “no posi pals a les rodes” perquè la parròquia pugui fer activitats per superar la “situació econòmica”

El conseller de Cultura de Sant Julià, Josep Roig, es va mostrar molt crític ahir amb el Govern després que “no hagi facilitat” alguns dels darrers projectes que s’han fet des de la parròquia, com ara el ràfting o l’ampliació de l’horari del Tobotronc durant la nit, i va asserir que “sembla que ens vulguin posar pals a les rodes”. Pel conseller, les atencions que l’executiu té amb algunes par­ròquies no són les mateixes que demostra amb la laurediana i sospita que “encara no han paït la sentència del TC sobre les transferències i competències”. En aquest sentit, Roig va

#2 Macarena

(27/09/18 07:46)



#1 Josep

(27/09/18 07:39)