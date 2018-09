Martí reafirma el compromís d'Andorra en la defensa dels Drets Humans

El cap de Govern ha convidat a l’Alta comissionada de les Nacions Unides, Michelle Bachelet, a visitar Andorra

Redacció Andorra la Vella

Antoni Martí, que es troba a Nova York en el marc de la celebració de l’Assemblea General de les Nacions Unides, s’ha trobat amb l’Alta Comissionada de les Nacions Unides pels Drets Humans, Michelle Bachelet. Durant la reunió el cap de Govern ha volgut mostrar el compromís d’Andorra amb la comunitat internacional en la defensa dels drets fonamentals, un compromís, ha afegit Martí, fortament arrelat al Principat i que està establert en el text constitucional del 1993.

El cap de Govern també ha explicat a Bachelet les polítiques socials impulsades per a l’Executiu per a la defensa de la igualtat d’oportunitats i de protecció a la infància. En aquest sentit, ha reiterat les prioritats educatives en aquest àmbit, com a element de prevenció de qualsevol tipus de discriminació. Martí també ha indicat les diferents accions que es duran a terme per celebrar el 70 aniversari de la Declaració dels Drets Humans. El cap de Govern ha convidat a l’Alta comissionada de les Nacions Unides a visitar Andorra de manera oficial durant el seu mandat.