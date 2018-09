L'A demana que Govern retiri el projecte de llei d'Ocupació

Pallarés diu que el text és intrusiu i que no té estratègies per al departament

Liberals d’Andorra no està conforme amb el projecte de llei d’Ocupació, que encara està en període per poder presentar esmenes, i va demanar la seva retirada perquè considera que “és intrusiu, burocratitza el servei i no respon a les necessitats de la població”, per això va justificar ahir l’esmena a la totalitat del text així com també a 22 articles més. Segons la consellera Judit Pallarés, el text, a més de “ser difícil i farragós, no aclareix els objectius què busca ni que pretén amb aquesta transformació del departament”, ja que “la mateixa llei indica que hi ha manca d’estratègia