Els treballadors d'Ambulàncies del Pirineu afirmen que es garanteixen els drets laborals

La plantilla defensa que els problemes que hi havia d'horaris i torns s'han corregit

Actualitzada 27/09/2018 a les 11:57

Redacció Andorra la Vella

Els empleats d'Ambulàncies del Pirineu defensen la situació laboral a l'empresa i asseguren que es garanteixen els drets dels treballadors i que els problemes que hi havia fa un parell d'anys s'han corregit. Setze dels vint-i-dos integrants de la plantilla han signat una carta que han tramès als mitjans de comunicació per reivindicar la professionalitat de la plantilla i els llocs de treball.

Els treballadors remarquen que fan les hores que els pertoquen i es respecten els torns de descans i que es pot tenir plena confiança en ells i emfatitzen que mai han tingut una queixa d'un pacient. Els empleats d'Ambulàncies del Pirineu es mostren "molt contents" de la renovació del contracte del SAAS a l'empresa per fer el trasllat de pacients "i desitgem que continuï essent així en els propers anys".