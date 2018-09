El Cirque du Soleil genera 22.935.277 euros

El ministre Francesc Camp assegura que per cada euro invertit el Principat n'ha recuperat 8,8

Actualitzada 27/09/2018 a les 13:44

Redacció Andorra la Vella

La darrera edició del Cirque du Soleil ha deixat un impacte global al país de 22.935.277 euros. El ministre Francesc Camp ha assegurat en la roda de premsa de presentació del balanç de l'espectacle, que per cada euro invertit el Principat n'ha recuperat 8,8. El director de producte i nous projectes d'Andorra Turisme, Enric Torres, ha explicat que l'espectacle "s'ha consolidat" durant aquests sis anys i que aquest any ha aplegat cada nit una mitjana de 5.000 persones i "cap espectacle a l'estiu del país ho fa", ha sentenciat.

La majoria de les sessions han arribat al 97% de l'ocupació, segons l'organització, i cap ha estat per sota del 90%. El titular de Turisme ha remarcat que la majoria d'entrades venudes ha estat mitjançant la venda directa i ha apuntat que un repte de futur és augmentar el nombre de tiquets distribuits pel sector turístic, que aquest any s'ha situat en 32.434, mantenint així una tendència estable respecte l'any passat que en va vendre 31.831. "Estem estancats en la distribució d'entrades a través del sector hoteler", ha afegit Francesc Camp, que ha assenyalat que no entén que "la meitat dels hotels no apostin per l'espectacle".

Tot i aquestes dades, al juliol, el departament d'Estadística va registrar una davallada de 2,8% de turistes, respecte el mateix periode de l'any anterior. La pernoctació dels assistents al Cirque es situa en el 86,1% dels espectadors, amb una mitjana de 2,3 nits per espectador. El ministre Camp ha afirmat en aquest sentit que "sense el Cirque la davallada hagués estat molt major".

D'una altra banda, l'espectacle ha tingut un cost net al voltant de 2.600.000 euros. Pel que fa als ingressos, aquests es situen en 1.213.000 euros, 1.089.000 dels quals provinents de la compra d'entrades.

