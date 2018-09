51 sancions a la campanya de seguretat viària amb menors

Es van fer 244 controls per detectar males conductes en el transport de nens

La policia va imposar 51 sancions a conductors en el marc de la campanya de control als entorns de les escoles per conscienciar sobre el transport correcte de menors d’edat. Durant la campanya, que va tenir lloc del 10 al 24 de setembre, es van realitzar un total de 244 controls i es van constatar 19 infraccions, mentre que se’n van detectar 32 més alienes a la campanya.

Pel que fa a les sancions que es van imposar durant la campanya relacionada amb el transport d’infants, setze van ser per circular sense el distintiu d’ITV en vigència, una per transportar nens