Un centenar de persones, en un taller ocupacional amb empreses del país a la Seu

Actualitzada 26/09/2018 a les 06:48

Una vintena d’empreses de l’Alt Urgell, Andorra, la Cerdanya i el Pallars i prop d’un centenar de persones sense feina van assistir ahir a La Seu d’Urgell a un taller ocupacional. Una gran part dels assistents van participar en entrevistes individuals per cobrir places de sectors com ara el comerç, l’hostaleria, la restauració i la vigilància i la seguretat. La meitat de les empreses, segons van informar els organitzadors, van ser andorranes. I és que segons va indicar el director del servei d’immigració del Principat, Jesús Guardiet, l’oferta d’ocupació de cara a la campanya d’hivern “continuarà a l’alça i girarà entorn de les 4.000 contractacions”. L’esdeveniment celebrat ahir, gràcies a l’acord entre l’ajuntament urgellenc i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, va ser la quarta edició d’un workshop, que durant l’any passat va tancar 25 contractes laborals, majoritàriament per a llocs de treball a Andorra.