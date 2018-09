La ministra manifesta davant els seus homòlegs iberoamericans que la lluita contra el canvi climàtic serà una de les estratègies prioritàries

Actualitzada 26/09/2018 a les 18:23

Redacció Andorra la Vella

La ministra d'Exteriors, Maria Ubach, ha afirmat davant els seus homòlegs iberoamericans, la voluntat d'Andorra de promoure els objectius de l'Agenda 2030 a través de polítiques d’innovació, durant el mandat del Principat de la Cimera Iberoamericana. Ubach ho fa fet durant l'esmorzar de treball dels ministres Iberoamericans que s'ha dut a terme en el marc de la 73a Assemblea General de les Nacions Unides. La titular d'Exteriors s'ha referit al Medi Ambient i la lluita contra el canvi climàtic com una de les estratègies prioritàries d'Andorra i un pilar bàsic de l'Agenda 2030. En aquest sentit ha manifestat que el Principat considera "indispensable" que aquest tema ocupi un lloc prioritari el proper Pla Quadriennal de la cooperació iberoamericana, que s’adoptarà per part de la Comunitat per al 2019-2022. La ministra també ha confirmat la voluntat d'Andorra d'integrar-se al Programa Iberoamericà sobre els drets de les persones amb Discapacitat, amb l'expectativa que aquest Programa "reforci un dels reptes existents pel que fa a la igualtat d'oportunitats i la protecció dels col·lectius més vulnerables".

La reunió, que ha aplegat els titulars d'Exteriors dels 22 països de la comunitat, ha servit per preparar els temes de discussió de la pròxima Cimera de caps d'Estat i de Govern que tindrà lloc a l'Antiga Guatemala el pròxim mes de novembre, sota el lema "Una Iberoamèrica prospera, inclusiva i sostenible". Maria Ubach ha aprofitat també per felicitar l'organització de Guatemala a la Secretària Pro Tempore i ha confirmat la presència del cap de Govern, Toni Martí, el pròxim 16 de novembre a l'Antiga, per assolir el mandat de la Cimera "si tots els països de la comunitat aproven la candidatura d'Andorra".