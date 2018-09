Martí defensa la pau i la democràcia a la Cimera Nelson Mandela a l'ONU

Antoni Martí va intervenir en la Cimera de la Pau Nelson Mandela, en la qual va fer un exercici de defensa de la pau i els valors de la democràcia. Englobada en el marc de la 73a Assemblea General de les Nacions Unides, la cimera se celebra amb motiu del naixement del mandatari sud-africà. El cap de Govern va parlar de Nelson Mandela com un referent polític que “va lluitar per la pau amb la força de les paraules”, amb un sentit del pacifisme i de la democràcia que implica “justícia, reconciliació, oportunitats per a tothom i respecte als drets

