La policia imposa 51 sancions en controls al transport d'infants

La majoria de les multes són per circular sense el distintiu de la ITV en vigència, per no portar cordat el cinturó de seguretat i per no dur el permís de conduir o l'assegurança

Actualitzada 26/09/2018 a les 17:57

Redacció Andorra la Vella

Els 244 controls que la policia ha fet del 10 al 24 de setembre al voltant dels centres escolars s'han saldat amb 51 sancions, segons ha informat el cos. La campanya específica pretenia detectar el transport incorrecte d'infants i conscienciar els conductors per corregir pràctiques indegudes i ha provocat la imposició de 19 multes, de les quals 16 estan motivades per no portar el distintiu de la ITV en vigència, una per portar infants de menys de 10 anys als seients davanters, una altra per portar els passatgers de forma indeguda i una per circular amb pneumàtics en mal estat.

Des del cos s'ha indicat a més que durant la campanya s'han imposat altres 32 multes per infraccions al codi de circulació. Les més nombroses són una quinzena de sancions imposades per no dur el permís de conduir o l'assegurança del vehicle i 13 multes motivades per no portar cordat el cinturó de seguretat. Dues multes més han estat per utilitzar el mòvil al cotxe.