Govern licita un aparcament de 80 places al Centre de Tecnificació d'Ordino

Les obres duraran tres mesos i inclouran voravies i instal·lacions de serveis

Actualitzada 26/09/2018 a les 18:19

Redacció Andorra la Vella

El consell de ministres ha aprovat la convocatòria del concurs públic per a l'habilitació d'un aparcament horitzontal a la Plana de Babot, a Ordino. Aquesta zona s'ubicarà davant del Centre de Tecnificació i té una superfície de 2.650 metres quadrats on hi caben 80 vehicles. A banda, també s'hi afegiran voravies i instal·lacions de serveis. Les obres tindran una durada de tres mesos i els postulants podran presentar-se fins al 31 d'octubre.