Francesc Camp admet una proposició de Govern i/o una part dels accionistes per intentar solucionar el conflicte

El ministre de Turisme, Francesc Camp, va explicar ahir que hi ha hagut una proposta per intentar salvar el trencament de Grandvalira, tot i no voler donar-ne més detalls. “Hi ha converses. No en desvelaré el contingut perquè a aquestes altures no té cap sentit fer-ho, perquè s’està en negociacions”, va manifestar el ministre en unes declaracions fetes en el marc d’un acte als cinemes d’Illa Carlemany per encetar el compte enrere de les finals de la Copa del Món d’esquí alpí, que es faran entre l’11 i el 17 de març a Soldeu-El Tarter.

Repreguntat per la proposta per evitar

