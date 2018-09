Andorra, Mònaco i San Marino es troben per tractar l'agenda europea

Toni Martí i Maria Ubach es van reunir amb els titulars d'exteriors en el marc de la celebració de l'Assamblea General de l'ONU

El cap de Govern, Toni Martí, la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach i l'ambaixadora d'Andorra a l'ONU, Elisenda Vives, es van trobar ahir amb els ministres d'Afers Exteriors de Mònaco i San Marino, Gilles Tonelli i Nicola Renzi, en el marc de la celebració de l'Assamblea General de les Nacions Unides. Els mandataris de tots tres països van coincidir amb la voluntat de donar continuïtat al ritme establert amb els negociadors europeus i van intercanviar les posicions dels estats en els diferents àmbits de la negociació, segons un comunicat.



Reunió amb Hondures i la República Dominicana

Aprofitant l'estada a Nova York, la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, es va reunir amb la titular d'Exteriors d'Hondures, Maria Dolores Agüero, i amb el viceministre de Cooperació Internacional de la República Dominicana, Hugo Rivera, per tractar la candidatura d'Andorra per acollir la Cimera Iberoamericana el 2020. Ubach va explicar als ministres llatinoamericans el projecte per acollir la Cimera i que l'esdeveniment estigui obert a la participació de diferents països de la comunitat, segons un comunicat. De la mateixa manera, Ubach i els seus homòlegs van intercanviar posicions de cara a la Cimera de caps d'Estat i de Govern que se celebrarà el 16 de novembre a Guatemala.



Signatura de l'establiment de relacions diplomàtiques amb Madagascar i la República de Palau

El cap de Govern va signar ahir amb el president de la República de Palau, Tommy Esang Remengesau, el document d’establiment de les relacions diplomàtiques entre els dos països. Els dos mandataris van acordar a la reunió impulsar relacions bilaterals i establir un marc de cooperació mutu. D'una altra banda la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, i el seu homòleg de Madagascar, Eloi Alphonse Maxime, van signar també l'establiment de relacions diplomàtiques. A l'encontre, ambdós ministres van tractar temes d'interès mutu així com van presentar les posicions dels dos països per la Cimera de la Francofonia que se celebrarà a Erevan.

