Govern engega una campanya per conscienciar sobre el tràfic de persones

El ministeri va posar en marxa el servei d'atenció a les víctimes l'any passat

S'engega una campanya per conscienciar sobre el tràfic de persones El ministre Xavier Espot i la cap de l'àrea Mireia Porras durant la roda de premsa, avui SFGA

Actualitzada 25/09/2018 a les 20:24

Redacció Andorra la Vella

El ministeri d'Afers Socials ha engegat una campanya per conscienciar la ciutadania sobre el tràfic d'éssers humans, que consisteix en el repartiment de 500 tríptics, en diferents departaments de l'administració i altres espais on puguin haver-hi casos, on s'indica el procediment a seguir en cas de detecció d'algun cas al Principat. El ministre d'Afers Socials, Xavier Espot, ha assegurat a la roda de premsa de presentació que tot i que no consti cap cas al país "és necessari tenir les institucions preparades per actuar en cas de trobar un cas amb un mínim indici i fer-hi front". El ministeri va posar en marxa el servei d’atenció a les víctimes del tràfic d’éssers humans (Savteh) l'any passat, amb l'aprovació de la Llei de mesures per lluitar contra el tràfic d’éssers humans i protegir-ne les víctimes. Entre les mesures recollides al text destaquen la creació d'aquest servei d'atenció, que funciona de dilluns a divendres de manera presencial i 24h a través del telèfon 181, i l'aprovació d'un protocol específic d'actuació.