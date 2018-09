Presó per apropiar-se 100.000 euros d'una immobiliària

Haurà de tornar la quantitat a les exsòcies en un termini de tres anys

La sala penal del Tribunal Superior de Justícia va desestimar ahir el recurs interposat per una dona condemnada a 18 mesos de presó condicional que es va apropiar de gairebé 100.000 euros d’una immobiliària l’any 2010. D’aquesta manera, la sentència dels jutges es confirma. El 18 d’abril passat els magistrats van ordenar que, per a no entrar a la presó, la dona havia de tornar la quantitat apropiada en un termini màxim de tres anys, pagant com a mínim un terç de la totalitat de la responsabilitat civil durant cada any. En total, la processada haurà de tornar els 86.000