Nou servei per a joves amb trastorn de l'espectre autista

El projecte d’atenció especialitzada comença amb quatre alumnes

El programa Joves en Inclusió va fer les seves primeres passes ahir amb la inauguració de l’espai d’atenció multidisciplinari destinat a joves amb trastorn de l’espectre autista (TEA). Es tracta d’una prova pilot per a joves d’entre 16 i 25 anys que té una durada d’un any. A partir de llavors es realitzarà una avaluació del projecte que, en cas de ser favorable, el finançarà el Govern, tal com va avançar el ministre d’Afers Socials, Xavier Espot. Aquesta iniciativa s’ha iniciat gràcies al finançament de la Fundació Privada Tutelar i Autea.

Joan Carles Rodríguez Miñana, president del Patronat de la Fundació