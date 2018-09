La policia i el comú acorden els espais on instal·laran les mesures de seguretat, que haurien d’estar col·locades aviat

El comú d’Escaldes-Engordany ja té identificats els 12 punts on instal·larà les proteccions de seguretat per evitar possibles atemptats terroristes a l’avinguda Carlemany, segons va indicar ahir la cònsol major, Trini Marín, que va avançar que les proteccions seran una barreja entre la tecnologia que van anar a mirar amb els representants d’Andorra la Vella a Tolosa, i les jardineres, que també actuaran com a elements de seguretat. “Fa uns dies vam rebre l’aval de la policia i aviat traurem l’edicte per instal·lar-les. Ens han dit on les haurem de posar i serà una combinació de la barrera de seguretat