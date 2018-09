Els ingressos per cotitzacions sumen 65,7 milions, fet que suposa un 6,4% més que al primer semestre de l'any passat

Actualitzada 25/09/2018 a les 21:11

Redacció Andorra la Vella

La branca general de la CASS té una despesa de 75,5 milions d'euros, tal com indica el Consell d'Administració. Les prestacions sanitàries suposen 47,9 milions d'euros, xifra que representa un 1,9% més respecte als sis primers mesos del 2017. Així mateix, les prestacions econòmiques (baixes, pensions d'invalidesa i pensions d'orfandesa) suposen 27,6 milions, un 2,8% més que l'any passat. Pel que fa la branca de jubilació, les despeses de les pensions contributives pujen a 44,8 milions d'euros, un 10,3% més. Les no contributives baixen a 2,3 milions ja que amb la nova legislació de serveis socials i sociosanitaris el Govern es fa càrrec directament d'aquestes.

La branca general també ha registrat un augment en els ingressos, que arriben als 61,2 milions d'euros per cotitzacions dels assalariats i dels treballadors per compte propi, i als 4,5 milions per les baixes i pensions, que en total representen un 6,4% més que al primer semestre del 2017. Cal destacar que el nombre d'assalariats i treballadors per compte propi també ha augmentat envers el 2017. Pel que fa a la branca de la jubilació els ingressos s'han incrementat un 5,6%, xifra que assoleix els 75 milions d'euros. En aquest cas, 70,9 milions provenen de cotitzacions dels assalariats i treballadors per compte propi. La resta (1,8 i 2,3 milions) provenen de les prestacions econòmiques de la CASS i de les transferències de Govern per finançar pensions no contributives, respectivament.