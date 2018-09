Els banders busquen una parella de caçadors que va abatre un animal de manera furtiva dimarts passat a prop de la frontera amb Catalunya

El cos de banders ha obert una investigació per la caça furtiva d’un isard que van detectar els agents rurals la setmana passada. El cos català va localitzar una parella de caçadors andorrans durant la setmana de caça de l’isard que va abatre un exemplar i no el va segellar. Els fets van tenir lloc dimarts passat al matí al límit fronterer entre Andorra i Catalunya quan el cos català va presenciar com dos caçadors disparaven contra un isard i no li van posar l’anella preceptiva que es requereix per portar el recompte d’exemplars que es fixen durant la setmana