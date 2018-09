L’Audiència Nacional espanyola ha condemnat dos traumatòlegs d’Andorra per diagnòstic erroni

Dos traumatòlegs de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell i l’asseguradora que llavors els cobria hauran d’indemnitzar amb prop d’un milió d’euros un nen que el 2012 va perdre una cama a conseqüència d’un accident d’esquí. Els metges no van detectar la gravetat de la lesió que patia el menor i en arribar a un centre de Madrid –d’on era originària la família– els professionals sanitaris que el van atendre ja no van poder fer res per salvar-li l’extremitat. La família va presentar una querella contra els dos facultatius d’Andorra i l’asseguradora que ara ha quedat resolta a l’Audiència Nacional espanyola