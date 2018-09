La ministra assegura el compromís del Govern de potenciar la cooperació transfonterera, pel que fa a les sinèrgies empresarials

Calvó presenta el nou escenari energètic als empresaris dels Pirineus Intervenció de la ministra Sílvia Calvó a les jornades energètiques de Canet de Rosselló SFGA

Actualitzada 25/09/2018 a les 13:39

Redacció Andorra la Vella

La ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, i el cap de l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic, Carles Miquel, han presentat avui el nou escenari energètic d’Andorra en la jornada d’intercanvi en matèria de transició energètica i digital per a edificis de Canet de Rosselló.

La ministra ha assegurat el compromís del Govern de potenciar la cooperació transfronterera, pel que fa a les sinèrgies empresarials. En la seva intervenció, la ministra Sílvia Calvó ha reconegut que comptar amb el suport i l’experiència dels territoris veïns que comparteixen els objectius de lluita contra el canvi climàtic "serà un benefici per a les dues parts", i ha remarcat que el marc legal actual d’Andorra és "idoni" per fer créixer aquest sector. En aquest sentit, Calvó ha presentat als representants de les diferents cambres de comerç i als empresaris el nou escenari energètic d’Andorra després de l’aprovació de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic. Respecte a la nova llei, Carles Miquel ha assegurat que "per assolir els objectius ambiciosos d’augment de la producció s’ha d'acompanyar amb un pla sectorial", per tal d'identificar les infraestructures necessàries per augmentar la producció prioritzant les fonts d’origen renovables.

La delegació andorrana a les jornades energètiques també ha comptat amb la presència del director general de FEDA, Albert Moles, que ha participat en la presentació d’experiències al tomb de la digitalització al servei de la transició energètica. Moles ha exposat la creació d’una plataforma multimodal de mobilitat per fomentar una mobilitat més sostenible. L'aplicació estarà orientada per facilitar el transport a ciutadans i turistes i incorporarà informació sobre els aparcaments, els carregadors de vehicles elèctrics, la compartició de vehicles, el servei públic de bicicleta elèctrica compartida i, també, de les línies de transport públic.

L'objectiu d'aquestes jornades és aglutinar empresaris dels diferents territoris dels Pirineus per compartir experiències al tomb de la transició energètica i digital, i així potenciar les sinèrgies entre els diferents territoris.