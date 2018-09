Toni Martí i la secretària general iberoamericana tracten l'acollida de la Cimera del 2020

Rebeca Grynspan celebra l'ampli suport del països iberoamericans per Andorra i destaca que representaria una oportunitat pel posicionament internacional del país

Actualitzada 24/09/2018 a les 19:14

Redacció Andorra la Vella

El cap de Govern, Toni Martí, i la secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan, han tractat diferents aspectes relatius a l'organització de la possibilitat de cimera del 2020 a Andorra dos mesos abans de la proclamació oficial. Junts han comentat temes com el treball previ que s'està duent a terme en la definició de la temàtica i la voluntat d'una cimera oberta a altres països per acollir reunions sectorials.

Martí ha destacat que la voluntat d'Andorra és centrar-se en les prioritats polítiques impulsades com l'educació, la lluita contra el canvi climàtic, la transició energètica o les noves tecnologies, totes elles relacionades amb el desenvolupament sostenible. D'altra banda, la secretària general iberoamericana ha celebrat l'ampli suport a la candidatura d'Andorra per acollir la cimera i ha constatat l'oportunitat que significa pel posicionament internacional del país.

La trobada s'ha dut a terme a Nova York, on aquesta setmana s'està celebrant la 73a Assemblea General de l'ONU.