Miquel Armengol creu que la candidatura de Barcelona afavoriria la connexió ferroviària

El president de la Cambra de Comerç, Miquel Armengol, apunta que una possible candidatura Barcelona-Pirineus per celebrar els Jocs Olímpics d’hivern el 2030 podria suposar un impuls per al projecte que pretén connectar el Pas de la Casa, França i Girona amb tren. “Des de la banda catalana ens diuen que els interessaria molt potenciar aquest projecte”, explica Armengol al Diari, amb referència a l’estudi que va elaborar la companyia de ferrocarrils francesos (SNCF) per connectar la localitat encampadana amb Porta, i que tindria un pressupost aproximat d’uns 120 milions d’euros.

