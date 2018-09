Francesc Camp afirma que Espot és un candidat de consens dins de DA

El ministre assegura que el seu perfil “s’ajusta a allò que es demana” a un cap de Govern

Consens. Aquesta és la paraula que van fer servir les últimes setmanes diversos cònsols majors de Demòcrates per Andorra (DA), com ara l’encampadà Jordi Torres o l’andorrana Conxita Marsol, per referir-se a l’efecte que genera en el si del partit el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, com a possible cap de llista dels taronges a les pròximes eleccions generals.

En aquest mateix sentit es va manifestar el ministre de Turisme, Francesc Camp, que va posar l’accent que, a hores d’ara, “el procés de selecció va bé”, tot i que no es va expressar sobre la data en què