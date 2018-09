Alumnes de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Encamp han presentat el seu treball al Consell General

Actualitzada 24/09/2018 a les 20:33

Redacció Andorra la Vella

L'Escola Andorrana de Segona Ensenyança d'Encamp ha presentat aquesta tarda el projecte 'Competències per a una cultura democràtica' al vestíbul del Consell General. El curs passat el centre escolar va crear una comissió sobre les competències per a una cultura democràtica. Es tractava d'aplicar els preceptes del Consell d'Europa a l'escola i al juny van poder exposar el seu projecte davant de la comissió d'educació del Consell d'Europa. L'acte d'avui ha comptat amb la presència del síndic general, Vicenç Mateu, de la subsíndica Mònica Bonell, del ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover i dels consellers generals Marc Ballestà, Jordi Gallardo, Josep Anton Bardina, Pere López i Antoni Fillet. Com a colofó, ha actuat el Cor de Rock d'Encamp.