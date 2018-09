Cues de fins a 1,5 quilòmetres de sortida a la frontera amb Espanya

Actualitzada 24/09/2018 a les 06:48

La frontera hispanoandorrana va registrar ahir fins a 1,5 quilòmetres de cues de sortida pels volts de les 17 hores, segons va informar el servei de Mobilitat. Unes cues que van desaparèixer a mesura que va avançar la tarda, atès que pels volts de les 19 hores la circulació va ser fluïda pràcticament a tota la xarxa viària del Principat. Les excepcions van ser la CG-2 entre Ransol i Soldeu i l’entrada del túnel d’Envalira, on es va registrar trànsit dens pels volts de les 20 hores. Així mateix, a la CG-2 entre Encamp i Meritxell a les 20 hores es van registrar moments complicats per a la circulació, segons van informar des del servei del departament de Mobilitat. També va ser densa la circulació per poder accedir a la Massana a través de la CG-4 durant pràcticament tot el matí a causa de la celebració d’una cursa popular. No obstant això, Mobilitat va destacar que a partir de les 20 hores l’accés des d’Erts fins a la Massana va ser molt dens.