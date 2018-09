Cinc persones detingudes per maltractaments

La policia va detenir a quatre homes residents per agredir a les respectives parelles i a una dona no resident que també va ser acusada d'un presumpte delicte de furt

Actualitzada 24/09/2018 a les 13:05

Redacció Andorra la Vella

Un total de cinc persones han estat detingudes a diferents parròquies com a pressumptes autors de delictes de maltractament en l'àmbit domèstic. El primer infractor que va detenir la policia fou un home de 34 anys, a Escaldes-Engordany, en un domicili particular per maltractaments a l'exparella. L'endemà, un resident de 37 va ser detingut a Andorra la Vella per agredir la parella i un fill major d'edat. La matinada de dissabte a diumenge els agents van assistir a un domicili particular de Canillo, on un home de 42 anys va ser acusat de maltractaments cap a la parella. Aquella mateixa nit, la policia també va detenir a una dona no resident de 30 anys i un home resident de 48 que s'haurien agredit mútuament a El Tarter. En aquest cas es trobaven en el domicili d'ell i la jove duia un esprai de defensa. Així mateix, ella va ser acusada d'un presumpte delicte de furt, ja que dins la seva bossa de mà es va trobar un rellotge i una cigarreta electrònica que hauria sostret del domicili de l'home.