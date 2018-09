Actualitzada 23/09/2018 a les 06:59

Amb el final de l’època estival i per tant els mesos de més calor i més probabilitat de risc de foc, el Principat segueix mantenint uns nivells baixos de probabilitat d’incendi. Tot i que no es tenen disponibles les dades de totes les parròquies, sí que es pot assegurar que els nivells baixos es poden estendre a tot el país, tal com ha passat durant l’estiu.