Concurs per contractar un comptable a la CASS

Actualitzada 23/09/2018 a les 06:57

S’ha publicat una convocatòria per a cobrir el lloc de treball d’un administratiu de caràcter indefinit per a l’àrea de comptabilitat i de pressupostos de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Les persones que compleixin els requisits i hi estiguin interessades hauran d’adreçar la seva sol·licitud a la CASS abans de l’11 d’octubre vinent.