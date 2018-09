Actualitzada 23/09/2018 a les 06:56

S’ha arribat a un acord per a la contractació d’un lletrat per al Consell Regulador del Joc que pugui examinar i elaborar informes jurídics en el desenvolupament i regulació dels jocs d’atzar, així com en l’anàlisi de convenis que s’impulsin o que tinguin relació amb la matèria. Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud abans del 19 d’octubre.