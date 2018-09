El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, diu que alguns empleats han canviat el lloc de feina a causa de la inseguretat pel trencament de Grandvalira

Alguns treballadors de Nevasa han deixat l’empresa per la incertesa provocada per la futura dissolució de Grandvalira. Durant la inauguració, ahir, del mural de la façana de Casa Viliella, a Encamp, el cònsol major de la par­ròquia, Jordi Torres, va explicar que “hi ha personal que ha deixat Nevasa perquè ha trobat altres ofertes” i que alguns empleats, atès que això els podria aportar “seguretat”, han decidit canviar de feina.

Torres va afirmar que la societat que gestiona Grandvalira també ha començat un procés de reestructuració per reubicar el personal que desitja continuar o bé a Saetde o bé a Ensisa,